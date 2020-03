[Verse 1: Sonya & Ilich]

It's gonna take more than one margarita

I'm gonna call you my sweet (далее...)

señorita

I'm gonna leave after night only with ya

All you have to do is to be ready for some action now



[Pre-Chorus: Sonya & Ilich]

Don't be a dummy, dummy

I got that yummy, yummy

Can we be chummy, chummy right after midnight?

Yeah, you so charming bunny

Yeah, you so funny honey

All you have to do is to be ready for some action now



[Chorus: Ilich & Sonya]

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno



[Verse 2: Ilich]

Ho! Are you ready?

Ha! Hold it steady

Ho! Come to daddy

All you have to do is to be ready for some action now





[Pre-Chorus: Sonya & Ilich]

Don't be a dummy, dummy

I got that yummy, yummy

Can we be chummy, chummy right after midnight?

The night is charming bunny

You are so funny honey

All you have to do is to be ready for some action now



[Chorus: Ilich, Sonya & Both]

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis



[Bridge: Sonya]

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis



[Chorus: Both & Sonya]

Uno, uno

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno